Ricky Rubio pronto al ritorno in Europa

Ricky Rubio si prepara al ritorno in Europa.

Lo ha dichiarato lo stesso giocatore spagnolo, spiegando che vorrebbe mandare i suoi figli a scuola in Spagna. Ci vorrà però almeno un’altra stagione, forse due, visto che Rubio ha ancora due anni di contratto con i Cleveland Cavaliers e il suo accordo con la franchigia dell’Ohio scadrà nel 2025. Possibile, però, ascoltando lo stesso giocatore che ha parlato dell’ipotesi di un solo anno, che il secondo possa non concretizzarsi, dato che non è totalmente garantito.

Per entrambe le stagioni Rubio percepirà più di 6 milioni di dollari. Riguardo la destinazione altamente probabile la Spagna e ancora di più una squadra della Catalunya, con Barcellona in pole position e in subordine la Joventut Badalona, dove Rubio è cresciuto cestisticamente. Anche qui l’indizio arriva dallo stesso playmaker iberico che nel pdocast La Sotana (ripreso da EuroHoops) non ha parlato genericamente di Europa ma ha spiegato di volersi riavvicinare a casa.

Ci sarà tempo di parlarne nei prossimi mesi, prima ci sarà almeno un’altra stagione a Cleveland.

Foto: FIBA