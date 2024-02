Ricky Rubio, quando ci sarà il nuovo esordio con il Barcellona?

Da un paio di settimane Ricky Rubio ha firmato un contratto con il Barcellona, dov’è tornato dopo l’esperienza in NBA iniziata nel 2011. Il playmaker spagnolo, convocato anche in Nazionale per la finestra di qualificazioni ad EuroBasket di fine febbraio, si sta allenando da quasi un mese con i blaugrana in seguito alla decisione di tornare in campo dopo la pausa dovuta ai problemi di salute mentale. Ma quando Rubio farà il proprio secondo esordio col Barça?

Secondo il compagno Alex Abrines, Rubio debutterà con il Barcellona il 1 marzo in EuroLega contro l’AS Monaco: “È un’idea che ha in testa”. Sarà la prima partita utile in EuroLega, visto che la competizione è in pausa sia per le coppe nazionali sia per le qualificazioni ad EuroBasket. Il Barcellona attualmente è secondo in EuroLega dietro i rivali del Real Madrid, mentre in Liga ACB occupa la terza posizione.

Rubio ha indossato la maglia del Barcellona dal 2009 al 2011, vincendo un campionato, un’EuroLega, due Supercoppe Spagnole e due Cope del Rey con i blaugrana.