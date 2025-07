Ricky Rubio torna alla Joventut Badalona: ufficiale il ritorno dopo 16 anni

Dopo 16 anni, Ricky Rubio torna alla Joventut Badalona che ha annunciato ufficialmente la firma del playmaker spagnolo per la stagione 2025/26, con un contratto in essere fino al 30 giugno 2026.

Rubio, oggi 34enne, debuttò da professionista con la Joventut nel 2005, a soli 14 anni, diventando una delle promesse più luminose del basket europeo.

😃 Ricky Rubio torna a somriure 💚🖤 16 anys després, la llegenda verd-i-negra vestirà de nou la samarreta de la Penya i signa per una temporada 📝 El comunicat: https://t.co/dSkBCBpGSm Benvingut de nou a casa, @rickyrubio9! 🫶#CityOfBadalona — Club Joventut Badalona (@Penya1930) July 22, 2025

Gli anni d’oro a Badalona

Durante il suo primo periodo con il club catalano, Rubio ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più memorabili della storia della Joventut Badalona, conquistando: FIBA EuroCup (2006), Copa del Rey (2008) e ULEB Cup (2008). Un ciclo di successi che lo ha consacrato come uno dei migliori talenti della sua generazione.

Dall’Europa alla NBA

Dopo l’esperienza a Badalona, Rubio passò al Barcellona, prima di sbarcare in NBA, dove ha vestito le maglie di Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers.

Oltre un decennio negli Stati Uniti, in cui Rubio è stato riconosciuto per la sua visione di gioco e capacità di leadership. Nel 2024, dopo una pausa per concentrarsi sulla salute mentale, era tornato temporaneamente in Europa, giocando per il Barcellona.

Una carriera ricca di successi con la Spagna

A livello internazionale, Rubio è un’icona del basket spagnolo. Nel suo palmarès figurano Oro al Mondiale FIBA 2019 (MVP del torneo), 2 titoli di EuroBasket (2009, 2011) e un argento olimpico a Pechino 2008

Obiettivo: riscoprire il piacere del gioco

Con questo ritorno, Rubio vuole chiudere il cerchio della sua carriera:

“Voglio ritrovare il piacere di giocare, proprio dove tutto è cominciato”, ha dichiarato il playmaker.

La Joventut punta su di lui non solo per il valore tecnico, ma anche per la leadership e l’esperienza internazionale, elementi che saranno fondamentali nella Liga ACB 2025/26.