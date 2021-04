Rieti interrompe la serie utile di tre turni di Ferrara

L’equilibrio è regnato sovrano per i primi due quarti. Poi Rieti ha preso il volo condannando Ferrara a una sconfitta che interrompe una serie utile di tre turni, Agli estensi non è bastata la buona vena realizzativa del duo Zampini- Pacher per arginare un roster reatino in cui hanno brillato soprattutto gli astri di Stefanelli, in periodo di grande fiducia, e Sanguinetti.

PRIMO QUARTO – L’ex Treviglio Pacher porta in quota gli estensi ma Rieti ci impiega un soffio a prendere le contromisure con i guizzi realizzativi di Taylor e Piccoli portandosi a sei incollature di vantaggio. Zampini cecchina ancora per i ferraresi, Stefanelli ricama una tripla che manda le due squadre al primo intervallo sul 18-18.

SECONDO QUARTO – Rieti ruggisce di nuovo con gli acuti prima di Sabatino e poi di uno Stefanelli ancora una volta in grande serata. Pacher e Zampini tengono Ferrara in scia a meno quattro ovvero sul 31-27. Ferrara ruggisce ancora con il nazionale svizzero Baldassarre e Vencato e all’intervallo lungo regna ancora la parità a quota 34.

TERZO QUARTO – Ponziani si concede un doppio canestro e Leka chiama il time out per riordinare le idee con i suoi. Ferrara capisce l’antifona e si riporta a meno uno riaprendo i giochi con Panni e Baldassarre sul 43-42. Zampini, Hasbrouck, più in palla rispetto ai primi due quarti, e Dellosto rispingono Ferrara in avanti. Due triple di Pepper e Sanguinetti e un canestro di Stefanelli fanno dettare legge ai padroni di casa alla penultima sirena per 58-53.

ULTIMO QUARTO – Rieti prende mare aperto grazie al trio De Laurentiis, Ponziani e Pepper. Ferrara cerca di rialzare la testa con Pacher e Panni ma Sanguinetti porta i laziali a tracciare un fossato a doppia cifra ovvero dieci punti. Gli estensi non pungono più i reatini arrivano a spingersi fino al più quindici, poi solo lievemente ridotto da Ferrara di tre lunghezze. Rieti può festeggiare imponendosi per 79-67.

MIGLIORI IN CAMPO

FRANCESCO STEFANELLI (NPC RIETI): Paganini non ripeteva, Stefanelli, invece, la pensa diversamente e, come già accadde contro la Stella Azzurra Roma dove regalò a se stesso e al suo roster ben 23 punti, si prende ancora il ruolo di guest star con altri diciotto. Totale 41 e media realizzativa delle ultime due gare di oltre venti punti. Niente male davvero.

FEDERICO ZAMPINI (TOP SECRET FERRARA): con l’inossidabile Pacher entra in catena di produzione dall’avvio ma, nonostante questo, il fortino di Ferrara vacilla dal terzo quarto ed è definitivamente espugnato nell’ultimo.

TABELLINO

KINERGIA NPC RIETI: Stefanelli 18, Sanguinetti 15, Taylor jr 11, Ponziani 10, Piccoli 7, De Laurentiis 7, Pepper 6, Sabatino 5, Amici. Coach: Alessandro Rossi.

Tiri liberi: 11 su 14, rimbalzi 24 (De Laurentiis 6), assist 18 (Sanguinetti 6).

TOP SECRET FERRARA: Zampini 18, Pacher 15, Fantoni 10, Panni 9, Baldassarre 6, Hasbrouck 4, Vencato 3, Dellosto 2, Filoni, Ugolini, Basso. Coach: Spiro Leka.

Tiri liberi: 10 su 13, rimbalzi 29 (Zampini, Fantoni 7), assist 19 (Panni 5).

ARBITRI

Angelo Caforio di Brindisi, Angelo Bartolomeo di Cellino San Marco e Chiara Maschietto di Treviso