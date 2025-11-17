Rieti, riapre il PalaSojourner

Il PalaSojourner riapre al pubblico. La FIP ha revocato il provvedimento delle porte chiuse, emanato in seguito all’agguato che ha causato la tragica morte di Raffaele Marianella, l’autista del pullman che riportava a casa i tifosi di Pistoia dopo la partita del 19 Ottobre.

Il palasport di Rieti tornerà ad accogliere gli spettatori a partire da sabato per la sfida con l’Urania Milano. La ha comunicato la Real Sebastiani con una nota stampa.

La RSR Sebastiani Rieti comunica che in data odierna ha ricevuto il comunicato ufficiale TF 17 BIS della Federazione Italiana Pallacanestro che delibera: la revoca della misura cautelare applicata alla RSR SEBASTIANI RIETI SSD SRL della disputa a porte chiuse delle gare interne del Campionato di Serie A2.

Dalla gara di sabato 22 novembre alle ore 21:00 contro l’Urania Milano, dunque, la RSR Sebastiani Rieti tornerà a giocare le gare in casa in presenza del pubblico. Una notizia che riempie di gioia perché dopo un mese così difficile per la nostra Società e la nostra Città, tornare a sentire il calore dei nostri tifosi è meraviglioso. Torneremo alla normalità non dimenticando mai quanto accaduto e continuando a mantenere vivo il ricordo di Raffaele Marianella e continuando a trasmettere attraverso la Pallacanestro i veri valori dello sport, come abbiamo sempre fatto da 6 anni a questa parte.

A seguito di questa riapertura la RSR Sebastiani Rieti tutta, e in primis il Patron Pietropaoli, ci tengono a ringraziare gli avvocati David Sebastiani e Alessandro Brucchietti per l’eccellente lavoro svolto nell’esporre le ragioni e la totale estraneità della Scrivente in merito ai fatti accaduti il 19 ottobre in sede di Procura Federale e per aver seguito tutto l’iter procedurale che ci ha condotto al provvedimento di riapertura. Un doveroso ringraziamento va anche alle autorità per averci dato il loro sostegno in questo momento difficile ed agli sponsor per esserci stati vicini ed averci mostrato la loro voglia di continuare a credere in noi nonostante tutto. Infine, ma non meno importante, un grazie speciale va rivolto ai nostri tifosi che non ci hanno fatto mai sentire soli anche nei momenti più bui con dimostrazioni di affetto e stima che ci hanno veramente riempito il cuore.

A tutti voi, non vediamo l’ora di rivedervi al PalaSojourner, più numerosi e appassionati di prima, ora più che mai è il momento di dimostrare di #EssereSebastiani.

Nella giornata di domani daremo indicazioni sull’apertura della biglietteria, le iniziative e le linee guida inerenti alla gara di sabato 22 novembre alle ore 21:00 contro l’Urania Milano. La sola preghiera che rivolgiamo ai nostri tifosi è di preferire assolutamente i canali di prevendita onde evitare code lunghissime al botteghino il giorno della partita.