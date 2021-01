Rieti, tris mancato, al “Palasojourner” esulta Ravenna

Dopo due acuti di fila con Scafati e Napoli arriva un passo falso. La Kinergia Ncp Rieti cede ai supplementari per 91-96 contro un’OraSi Ravenna desiderosa di mandare al macero la sconfitta di misura patita al “MIwaukee Dinelli Arena” contro la Tramec Cento. Nel roster di coach Massimo Cancellieri, che ha ottenuto una vittoria in trasferta assente dal primo turno quando si impose per 81-60 sul parquet della Stella Azzurra Roma, hanno brillato soprattutto le stelle di Denegri e Givens, autori in due di ben 53 punti ovvero più della metà di quelli complessivamente messi a segno dal loro sodalizio. Rieti, che in settimana ha risolto il contratto con Alessandro Sperduto, ha colpito soprattutto con Stefanelli, autore di ventuno punti.

PRIMO QUARTO – Sanguinetti rompe il ghiaccio portando ai reatini i primi due punti, Givens però risponde subito. Il roster di coach Alessandro Rossi è intenzionato a concedersi il tris dopo il doppio trionfo con le campane Scafati e Napoli e si alza in quota grazie al duo Taylor- Stefanelli che lo porta sul 14-5. Ravenna, però, non si perde d’animo e risale la china con Chiumenti e poi con Cinciarini e Givens: 16-16. Poi i romagnoli prendono quota e chiudono il primo quarto avanti per 21-18.

SECONDO QUARTO – Rieti entra con spirito battagliero e si spinge in avanti con un tiro libero di De Laurentiis e con Pepper , Ravenna sembra avere le polveri bagnate e i padroni di casa ne approfittano per allargare il fossato accumulando ben nove incollature di vantaggio: 32-23. Venuto e Denegri fanno risalire Ravenna, De Laurentiis e Pepper colpiscono ancora per Rieti ottenendo subito una controreplica di Oxilia e Denegri. All’intervallo lungo si arriva così in perfetta parità con il punteggio di 41-41.

TERZO QUARTO – Si parte all’insegna dell’equilibrio con le due squadre brave a contenersi oltrechè ad attaccarsi. Maspero proietta l’OraSi avanti di tre lunghezze dopo che all’inizio della frazione Givens aveva punto per gli ospiti e Stefanelli e Taylor avevano risposto. E’ un canestro di Taylor a ripristinare la situazione di parità a dieci minuti dal termine della contesa: 61-61.

ULTIMO QUARTO – Ravenna si rialza in quota prima con Venuto, poi con Givens e Denegri, De Laurentiis comincia la reazione reatina che poi Pepper e Taylor completano portando il loro roster al sopravanzo di un punto: 76-75. Ravenna rialza la voce con Givens, ancora una volta in grande vena realizzativa, e Venuto ma Sanguinetti e Stefanelli rifirmano il pareggio. Al termine della fase regolamentare le sorti della gara sono ancora tutte da decidere con le due squadre inchiodate sull’84-84. Si rende quindi necessaria la disputa dei supplementari.

TEMPO SUPPLEMENTARE – Ravenna parte meglio con James e con un 4-0 fulminante, Rieti si riporta avanti con due tiri liberi di Stefanelli, Ravenna affonda definitivamente la lama con Venuto che porta il suo score personale a un discreto 15 e Denegri che diventa il topscorer del suo roster e Ravenna può stappare lo spumante.

MIGLIORI IN CAMPO

NPC RIETI: FRANCESCO STEFANELLI: quattordici punti con Scafati, venti con Napoli, ventuno con Ravenna, un crescendo rossiniano che non darà, in quest’occasione, la vittoria alla Npc Rieti ma a chi l’ha osservato la conferma che il talento e la prolificità realizzativa dimorano saldamente in lui.

ORASI RAVENNA: DAVIDE DENEGRI: per una volta sul gradino più alto dei topscorer non ci sale Samme Givens ma lui che mantiene dall’alfa all’omega della gara il vestito della festa e non lo sgualgisce neppure ai supplementari quando regala la vittoria ai suoi.

ARBITRI

Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Daniele Yang Yao di Vigasio (VR) e Silvia Marziali di Frosinone.

TABELLINO

KINERGIA NPC RIETI: Stefanelli 21, Pepper 18, Taylor 16, Sanguinetti 16, De Laurentiis 15, Tommasini 3, Fumagalli 2, Fruscoloni, Ponziani, Nonkovic, Frizzarin, Vujanac. Coach: Alessandro Rossi.

ORASI RAVENNA: Denegri 27, Givens 26, Venuto 15, James 9, Oxilia 5, Chiumenti 4, Maspero 4, Cinciarini 3, Simioni 3. N.e: Buscaroli, Vavoli. Coach: Massimo Cancellieri.