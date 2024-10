Rimini batte la Fortitudo, Valerio Antonini “gode” con il “pupillo” Pierpaolo Marini

Rimini ha battuto la Fortitudo Bologna 72-64 nella terza giornata di A2.

Un successo prestigioso per i romagnoli, guidati dai 12 punti con 4 rimbalzi e 6 assist di Pierpaolo Marini. L’ex Treviglio, fra gli eroi della promozione in LBA di Trapani, ha ricevuto i complimenti del suo ex presidente, Valerio Antonini.

Le parole arrivano direttamente dai profili ufficiali di Trapani Shark e raffigurano Marini durante una gara della finale promozione proprio contro la Fortitudo.