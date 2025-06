Rimini espugna Forlì e vola in finale promozione contro Cantù

La RivieraBanca Basket Rimini compie l’impresa nel derby romagnolo contro Forlì e conquista il pass per la finale promozione della Serie A2.

In Gara-4 sul parquet della Unieuro Arena, Rimini supera Forlì 76-64, al termine di una prestazione solida e intensa, con tre protagonisti sugli scudi: Gerald Robinson (17 punti), Gora Camara (15) e Pierpaolo Marini (12).

Una vittoria pesante in trasferta

La squadra allenata da coach Sandro Dell’Agnello ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute e difendendo con aggressività per tutti i 40 minuti. Rimini ha mostrato maggiore lucidità nei momenti chiave del match, mantenendo sempre (o quasi) un vantaggio in doppia cifra nell’ultimo quarto.

Il trio Robinson-Camara-Marini ha dettato legge sia in attacco che in difesa, ma va sottolineata anche la prestazione corale della squadra, capace di contenere i terminali offensivi (a parte Gaspardo) di Forlì e di chiudere con merito la serie sul 3-1.

Finale promozione: sfida contro Cantù

Ora per Rimini arriva il momento della verità: la finale playoff per la promozione in Serie A contro una delle grandi favorite, l’Acqua S.Bernardo Cantù, che ha eliminato Rieti in 3 partite. Sarà una sfida tra due realtà storiche del basket italiano, decise a tornare nel massimo campionato.

Cantù, trascinata da Grant Basile, rappresenta un ostacolo durissimo, ma Rimini ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo, soprattutto con una difesa rocciosa e un gruppo unito.

Obiettivo Serie A: Rimini sogna in grande

La finale playoff sarà una serie da vivere tutta d’un fiato, con in palio un solo biglietto per la Serie A 2025/26. Rimini torna così a sognare un ritorno nella massima serie dopo anni di assenza, spinta da un entusiasmo crescente e da una squadra che non ha mai smesso di credere.

QUI le stats complete del match di oggi.