Rinforzo per Milano: ecco Nate Sestina

L’Olimpia Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Nate Sestina, ala forte di 2.06, nato a St. Marys, Pennsylvania il 12 maggio 1997, proveniente dal Valencia Basket.

NATE SESTINA – “Sono entusiasta di approdare in un club storico, con la sua ricca tradizione di vittorie. Per me sarà un onore vestire questa maglia. Il mio obiettivo è creare il miglior rapporto possibile con i compagni, gli allenatori e anche con i tifosi. Cercherò di migliorare ogni giorno, sperando che questo possa aiutare l’Olimpia e Milano a vincere il più possibile e prolungare la tradizione di alzare trofei e arricchire la bacheca del club”.

 

LA CARRIERA – Cresciuto in Pennsylvania a Emporium, Sestina ha giocato alla Cameron County High School ed è stato nominato giocatore dell’anno della North Tier Conference nel 2015. Dal 2015 al 2019 ha giocato a Bucknell nella Patriot League. Nel 2018/19, ha prodotto 15.8 punti e 8.5 rimbalzi per gara. Per l’ultimo anno di eleggibilità si è trasferito a Kentucky finendo con 5.8 punti e 3.8 rimbalzi di media. Da professionista ha giocato nei Long Island Nets della G-League e poi all’Hapoel Holon in Israele, al Merkezefendi e ad Ankara in Turchia. Nel 2023/24 ha giocato nel Fenerbahce debuttando in EuroLeague e vincendo il titolo turco. Nel 2024 ha firmato per Valencia con la quale ha vinto quest’anno la Supercoppa spagnola.

 

