Rinviata Dallas Mavericks – Detroit Pistons

Dopo le cinque gare saltate nelle scorse ore, la NBA deve fare i conti con un altro rinvio forzato, quello della gara fra Dallas Mavericks e Detroit Pistons, inizialmente in programma nella notte italiana fra mercoledì 17 e giovedì 18.

Stavolta però il Covid-19 non c’entra nulla, a posticipare la partita è stato il governatore del Texas, Greg Abbott, che ha preso questa decisione a causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno flagellando lo stato in queste ore. Gelo e neve, inusuali a certe latitudini, specialmente in così grande quantità, stanno mettendo in ginocchio lo stato nel Sud degli Stati Uniti dove si registrano diverse morti e tantissimi disagi con milioni di persone senza corrente elettrica.

The Dallas Mavericks-Detroit Pistons game Wednesday in Dallas is being postponed due to the order of Texas governor Greg Abbott because of state of emergency in response to severe weather, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 16, 2021