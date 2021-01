Rinviate le prossime tre partite dei Memphis Grizzlies poiché la squadra di Taylor Jenkins non dispone del numero minimo di giocatori, a causa dei protocolli anti-Covid della NBA.





I Grizzlies, perciò, non scenderanno in campo questa notte contro Portland e non giocheranno il back-to-back casalingo di domenica e lunedì contro i Sacramento Kings. La prossima gara di Memphis sarà, a meno di ulteriori rinvii, quella del 28 Gennaio contro i Chicago Bulls, dieci giorni dopo l’ultima, giocata (e vinta 108-104) il 18 contro i Phoenix Suns.

Game schedule update ⬇️ pic.twitter.com/Ql2v5rOYnw — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 21, 2021





