Riscatto Urania contro Ferrara, seconda vittoria casalinga di fila dopo quella con Chieti

Sotto per tre quarti di gara, si è poi portata in parità nell’ ultimo e l’ha fatta sua nell”overtime. L’Urania Milano di coach Davide Villa rialza la testa dopo il brutto stop contro l’Atlante Eurobasket Roma superando per 93-92 la Top Secret Ferrara al termine di una sfida tiratissima. Gli estensi proseguono nel loro momento no incassando la terza sconfitta in altrettante gare della seconda fase dopo quelle con Verona e Treviglio. Eroe dei Wildcats è stato un diluviale Stefano Bossi, a Ferrara non è stata sufficiente la buona vena di Fantoni.

PRIMO QUARTO – Ferrara parte con la marcia veloce innestata con il duo Zampini- Basso che la porta in alta quota sul 4-12. L’Urania si risolleva con Montano e Langston, Zampini e Baldassarre, però, fanno riprendere agli estensi mare aperto facendo loro chiudere in vantaggio per 31-17 il primo quarto.

SECONDO QUARTO – Dellosto prima, Hasbrouck e Fantoni dopo tracciano un fossato ampio a beneficio di Ferrara sul 24-42. L’Urania si riporta in gara con Bossi e con gli affondi di Raspino e Raivio. All’intervallo lungo, però, il roster di coach Spiro Leka comanda ancora le operazioni per 47-36.

TERZO QUARTO – Zampini e un gioco da tre di Panni tengono Ferrara in alta quota, Montano e Piunti riportano l’Urania a meno nove. Fantoni colpisce ulteriormente ma i padroni di casa rispondono di nuovo con Bossi. Ferrara continua a condurre a dieci minuti dal termine ma con un margine assai ridotto rispetto al secondo quarto ovvero per 67-62.

ULTIMO QUARTO – Raivio affonda la lama, Fantoni e Hasbrouck abbozzano la replica estense, L’Urania non molla la presa e Bossi la sospinge addirittura a meno due: 72-74. Quest’ultimo e Raspino proiettano i Wildcats al primo vantaggio: 80-76. Fantoni risponde per Ferrara, Bossi tiene però in quota i milanesi. Hasbrouck porta però la sfida in parità a quota 83 e rende necessario l’overtime per la definizione della gara.

TEMPO SUPPLEMENTARE – Montano e Hasbrouck sono i protagonisti della fase iniziale dell’overtime, Baldassarre riporta gli estensi avanti ma l’Urania la fa sua con due tiri liberi di Raivio.

MIGLIORI IN CAMPO

STEFANO BOSSI (URANIA MILANO): un vero leader, prende per mano la sua squadra e le infonde l’energia giusta per continuare a coltivare la piantina della speranza di portarla a casa. E la fa crescere fino a farla diventare rigogliosa.

TOMMASO FANTONI (TOP SECRET FERRARA): determinazione ne mette, punti pure ma non bastano per evitare a Ferrara di girare per la terza volta consecutiva la chiave a vuoto dopo che non è riuscita ad aprire le porte di Verona e Treviglio.

TABELLINO

URANIA MILANO: Bossi 28, Raivio 24, Langston 16, Montano 14, Piunti 5, Raspino 4, Benevelli 2, Pesenato, Lazzari, Franco, Chiapparini, Cavallero. Coach: Davide Villa.

Tiri liberi: 22 su 28, rimbalzi 26 (Langston 10), assist 20 (Raivio, Montano 5).

TOP SECRET FERRARA: Fantoni 21, Hasbrouck 19, Baldassarre 16, Panni 13, Zampini 12, Dellosto 5, Basso 4, Vencato 2, Filoni, Ugolini, Pacher. Coach: Spiro Leka.

Tiri liberi: 10 su14, rimbalzi 33 (Fantoni 8), assist 22 (Baldassarre 5).

ARBITRI

Ducchio Maschio di Firenze, Angelo Valerio Bramante di San Martino Buonalbergo (VR) e Giulio Giovannetti di Rivoli (TO)