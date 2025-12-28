Rischio rinvio per Hapoel Tel Aviv–Paris Basketball per… mancanza di voli

La partita di EuroLeague tra Hapoel Tel Aviv e Paris Basketball, in programma originariamente per venerdì 9 gennaio, è sempre più vicina al rinvio.

Secondo quanto riportato da Tomer Givati di Israel Hayom, la gara è destinata a essere posticipata a causa delle complicazioni legate agli spostamenti internazionali.

Problemi di viaggio: nessun volo diretto da Istanbul a Tel Aviv

Il nodo principale riguarda i collegamenti aerei. Il Paris Basketball è impegnato nel Round 20 sul parquet dell’Anadolu Efes, a Istanbul. La squadra francese dovrebbe dunque raggiungere Israele subito dopo il match, ma non esistono voli diretti tra la Turchia e Tel Aviv in questa fase.

Le regole della EuroLeague, infatti, impongono spostamenti diretti durante le settimane in cui si disputano due gare, al fine di garantire sicurezza, riposo e tempi logistici adeguati. Venendo meno questa condizione, la competizione è costretta a valutare la riedizione della partita in un’altra data.

Hapoel Tel Aviv ha già presentato richiesta ufficiale

L’Hapoel Tel Aviv ha già provveduto a inviare alla EuroLeague un documento ufficiale per chiedere la modifica del calendario. La board della Lega sta analizzando la situazione e una comunicazione formale è attesa nei prossimi giorni.

La volontà dei club è quella di evitare viaggi complessi o rischiosi, oltre che di preservare l’integrità della competizione in una settimana già molto intensa.

Ipotesi rinvio a febbraio: la finestra internazionale è la soluzione più probabile

Secondo le prime indiscrezioni, il match potrebbe essere riprogrammato durante la pausa internazionale di febbraio, quando la EuroLeague non prevede gare e il calendario offre una maggiore flessibilità.

Questa soluzione permetterebbe:

di garantire i tempi di viaggio adeguati per entrambe le squadre

di evitare sovrapposizioni con altri impegni della Regular Season

di mantenere l’equilibrio competitivo del doppio turno di gennaio

La sfida tra Hapoel Tel Aviv e Paris Basketball è dunque destinata a non disputarsi nella data prevista, complici le restrizioni logistiche e l’assenza di voli diretti necessari per rispettare le regole EuroLeague. Con una decisione ufficiale attesa nelle prossime ore, il rinvio a febbraio sembra lo scenario più concreto.