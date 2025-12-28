Rischio rinvio per Hapoel Tel Aviv–Paris Basketball per… mancanza di voli

La partita di EuroLeague tra Hapoel Tel Aviv e Paris Basketball, in programma originariamente per venerdì 9 gennaio, è sempre più vicina al rinvio.
Secondo quanto riportato da Tomer Givati di Israel Hayom, la gara è destinata a essere posticipata a causa delle complicazioni legate agli spostamenti internazionali.
Problemi di viaggio: nessun volo diretto da Istanbul a Tel Aviv
Il nodo principale riguarda i collegamenti aerei. Il Paris Basketball è impegnato nel Round 20 sul parquet dell’Anadolu Efes, a Istanbul. La squadra francese dovrebbe dunque raggiungere Israele subito dopo il match, ma non esistono voli diretti tra la Turchia e Tel Aviv in questa fase.
Le regole della EuroLeague, infatti, impongono spostamenti diretti durante le settimane in cui si disputano due gare, al fine di garantire sicurezza, riposo e tempi logistici adeguati. Venendo meno questa condizione, la competizione è costretta a valutare la riedizione della partita in un’altra data.
Hapoel Tel Aviv ha già presentato richiesta ufficiale
L’Hapoel Tel Aviv ha già provveduto a inviare alla EuroLeague un documento ufficiale per chiedere la modifica del calendario. La board della Lega sta analizzando la situazione e una comunicazione formale è attesa nei prossimi giorni.
La volontà dei club è quella di evitare viaggi complessi o rischiosi, oltre che di preservare l’integrità della competizione in una settimana già molto intensa.
Ipotesi rinvio a febbraio: la finestra internazionale è la soluzione più probabile
Secondo le prime indiscrezioni, il match potrebbe essere riprogrammato durante la pausa internazionale di febbraio, quando la EuroLeague non prevede gare e il calendario offre una maggiore flessibilità.
Questa soluzione permetterebbe:
- di garantire i tempi di viaggio adeguati per entrambe le squadre
- di evitare sovrapposizioni con altri impegni della Regular Season
- di mantenere l’equilibrio competitivo del doppio turno di gennaio
La sfida tra Hapoel Tel Aviv e Paris Basketball è dunque destinata a non disputarsi nella data prevista, complici le restrizioni logistiche e l’assenza di voli diretti necessari per rispettare le regole EuroLeague. Con una decisione ufficiale attesa nelle prossime ore, il rinvio a febbraio sembra lo scenario più concreto.
