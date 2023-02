Rising Stars, vince il Team Pau con Jose Alvarado MVP

È ufficialmente iniziato l’All Star Weekend di Salt Lake City. Nella notte sono andati in scena i primi eventi, compreso il Jordan Rising Stars, quest’anno con una nuova formula: un mini-torneo a quattro squadre i cui allenatori erano Pau Gasol, Joakim Noah, Deron Williams e Jason Terry.

Nelle prime due semifinali, che si giocavano finché una squadra non avesse raggiunto i 40 punti, Team Pau e Team Joakim hanno avuto rispettivamente la meglio su Team Deron e Team Jason. A mettersi in mostra nelle prime due gare sono stati Jose Alvarado per Team Pau e Quentin Grimes per Team Joakim, entrambi con 13 punti. Paolo Banchero, membro della squadra di Gasol, ha invece realizzato 9 punti in quasi 12′ in semifinale.

In finale si sono quindi affrontate le due formazioni vincenti, e Team Pau ha trionfato 20-25. Nessuno della squadra vincente è andato in doppia cifra per punti (dall’altra parte invece 14 punti su 20 di squadra ancora di Grimes). Banchero ha segnato 4 punti in 8′, ma come MVP è stato premiato Jose Alvarado, anche in virtù della semifinale. Il giocatore dei Pelicans ha segnato 5 punti in finale, compresa la tripla della vittoria per raggiungere la soglia dei 25 punti.