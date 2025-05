Rissa sfiorata, Mitchell ko e dominio Indiana: così Cleveland è a un passo dal baratro

Eliminazione sempre più vicina per i Cleveland Cavaliers che hanno ceduto di schianto in gara 4 contro gli Indiana Pacers.

La squadra di Carlisle si porta sul 3-1 nella serie grazie alla vittoria 109-129 sui Cavs. Partita dominata in lungo e in largo dai Pacers che vincevano addirittura di 41 all’intervallo, dopo un irreale primo tempo dal 60% dal campo e addirittura 67% da tre punti. Per Cleveland anche la tegola di un infortunio alla caviglia di Donovan Mitchell, la cui entità dovrà essere valutata. Probabilmente lo stop nella ripresa è più che altro precauzionale, visto il grande passivo accumulato, ma c’è apprensione in vista di gara 5.

In Ohio Indiana, che ha mandato 7 uomini in doppia cifra in questa sfida, avrà il primo match point. E pensare che Carlisle ha dovuto ben presto rinunciare a Bennedict Mathurin, espulso a metà primo periodo per un colpo proibito a De’Andre Hunter nel tentativo di smarcarsi su una rimessa. Un contatto ad altezza stomaco che ha spinto gli arbitri a optare per l’espulsione della guardia di Indiana, oltre che per i tecnici allo stesso Hunter e a Myles Turner, intervenuto nell’accenno di rissa che è scoppiato. Neanche questo però ha scosso Cleveland che ha ben presto alzato bandiera bianca.

Con un Haliburton in sordina (11 punti in 26′), la scena se la sono presa Pascal Siakam, Obi Toppin e Turner, il primo top scorer con 21 punti e un irreale 90% dal campo.