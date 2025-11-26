RISSA sfiorata tra Lakers e Clippers: Doncic provoca, Dunn reagisce e Hayes interviene

Il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers non ha deluso le aspettative, regalando non solo spettacolo sul parquet ma anche momenti di alta tensione. A 3:37 dalla sirena finale, con i Lakers avanti di dieci punti e ormai padroni della gara, un episodio nell’area piccola accende gli animi e sfiora la rissa.

L’episodio: tutto nasce dopo il canestro di Zubac

Dopo un canestro di Ivica Zubac, che tenta di riaccendere le speranze dei Clippers, si verifica un alterco tra Luka Doncic e Kris Dunn. Secondo la ricostruzione, una provocazione dello sloveno avrebbe innervosito la guardia dei Clippers, che reagisce con uno spintone deciso.

Hayes difende Doncic: l’intervento che complica la situazione

La reazione di Dunn provoca l’immediato intervento di Jaxson Hayes, che accorre in difesa del compagno di squadra per evitare ulteriori contatti. Per alcuni secondi la situazione sembra poter degenerare in una vera e propria rissa, con i giocatori delle due squadre pronti a fronteggiarsi.

Arbitri immediati: tecnico a Hayes ed espulsione per Dunn

Il pronto intervento della terna arbitrale evita conseguenze peggiori. Alla fine, gli ufficiali di gara: assegnano un fallo tecnico a Jaxson Hayes ed espellono Kris Dunn per la reazione giudicata eccessiva.

L’episodio non cambia l’esito della partita, ormai indirizzata verso la vittoria dei Lakers, ma diventa uno dei momenti più discussi del derby.

Un derby ad alta tensione

La rivalità tra Lakers e Clippers continua dunque a regalare emozioni forti, confermandosi una delle più accese della NBA. Per Doncic e compagni l’obiettivo resta mantenere alta la concentrazione, mentre i Clippers dovranno fare i conti con l’assenza di Dunn nelle prossime sfide, in attesa di eventuali decisioni della Lega.