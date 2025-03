RISSA tra Minnesota e Detroit: 7 espulsi (tra cui DiVincenzo) e anche Fontecchio nella mischia

La sfida tra Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons si è trasformata in una vera e propria battaglia, con cinque giocatori e due allenatori espulsi dopo una violenta rissa scoppiata nel secondo quarto. Nonostante la tensione altissima, i Timberwolves sono riusciti a rimontare da un passivo di 16 punti e vincere la gara con il punteggio finale di 123-104.

Il caos è esploso con 8:36 minuti rimanenti nel secondo quarto, quando i Pistons conducevano 39-30. Il giocatore di Detroit, Isaiah Stewart, aveva già ricevuto un fallo tecnico per un duro contatto con Donte DiVincenzo a gioco fermo. Poco dopo, a Ron Holland II è stato fischiato un fallo su Naz Reid, scatenando un acceso scambio di parole tra i due giocatori.

A quel punto, DiVincenzo è intervenuto afferrando la maglia di Holland, dando il via a una mischia generale che ha coinvolto tutti e dieci i giocatori in campo, oltre a diversi membri degli staff tecnici. Durante la separazione dei giocatori, il coach dei Pistons J.B. Bickerstaff e l’assistente dei Timberwolves Pablo Prigioni si sono affrontati verbalmente e hanno dovuto essere allontanati dallo staff delle rispettive squadre.

Them Wolves and Pistons ain’t playing with niggas 🤣🤣🤣🤣 we want all the smoke pic.twitter.com/Z0vS8JO0PD

— WZRD🔮 (@WzrdRaph) March 30, 2025