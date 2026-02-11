Rissa tra Pistons e Hornets, ecco le squalifiche: 7 partite per Isaiah Stewart

La NBA ha reso note le sanzioni disciplinari per quanto avvenuto nella notte italiana tra lunedì e martedì, nel corso della gara tra Detroit Pistons e Charlotte Hornets: una gigantesca rissa con colpi “veri”, e non i soliti spintoni a cui siamo abituati. La punizione più dura è toccata a Isaiah Stewart, non nuovo a comportamenti simili: il lungo dei Pistons era in panchina al momento della rissa, ma è corso in campo per fare a pugni con Miles Bridges. Stewart è stato squalificato per ben 7 partite.
Bridges e Moussa Diabaté, entrambi degli Hornets, hanno ricevuto 4 partite di sospensione a testa. Infine Jalen Duren, che aveva iniziato la rissa insieme a Diabaté, è stato squalificato per 2 partite. Al centro dei Pistons sarà comunque permesso di partecipare all’All-Star Game in programma a Los Angeles questa domenica, la sua prima volta nella partita delle star.
Detroit center Isaiah Stewart has been suspended seven games and star Jalen Duren suspended two games. Charlotte forwards Miles Bridges and Moussa Diabate each suspended four games. pic.twitter.com/Aa7s5bx2DO
