Rissa tra Pistons e Hornets, ecco le squalifiche: 7 partite per Isaiah Stewart

La NBA ha reso note le sanzioni disciplinari per quanto avvenuto nella notte italiana tra lunedì e martedì, nel corso della gara tra Detroit Pistons e Charlotte Hornets: una gigantesca rissa con colpi “veri”, e non i soliti spintoni a cui siamo abituati. La punizione più dura è toccata a Isaiah Stewart, non nuovo a comportamenti simili: il lungo dei Pistons era in panchina al momento della rissa, ma è corso in campo per fare a pugni con Miles Bridges. Stewart è stato squalificato per ben 7 partite.

Bridges e Moussa Diabaté, entrambi degli Hornets, hanno ricevuto 4 partite di sospensione a testa. Infine Jalen Duren, che aveva iniziato la rissa insieme a Diabaté, è stato squalificato per 2 partite. Al centro dei Pistons sarà comunque permesso di partecipare all’All-Star Game in programma a Los Angeles questa domenica, la sua prima volta nella partita delle star.