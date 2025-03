RISSA tra Steven Adams e Mason Plumlee in Houston-Phoenix

La partita tra gli Houston Rockets e i Phoenix Suns è stata decisamente movimentata. Seppur il punteggio finale di 111-104 in favore dei Rockets sia stato il risultato della serata, la vera notizia è un alterco che ha coinvolto due giocatori di peso: Steven Adams dei Rockets e Mason Plumlee dei Suns. Un incidente che ha scatenato una vera e propria rissa in campo, trasformando l’atmosfera della partita in un match di wrestling.

L’incidente: la rissa tra Adams e Plumlee

L’incidente è accaduto verso la fine del secondo quarto, quando Adams e Plumlee si sono scontrati durante una lotta per il rimbalzo. Dopo essersi aggrovigliati, i due sono finiti a terra, con giocatori, allenatori e membri dello staff di sicurezza che sono dovuti intervenire per separare i protagonisti della scena.

Mason Plumlee, visibilmente frustrato, ha dichiarato dopo la partita:

“Lui va per ogni rimbalzo, e lo fa che sia pulito o meno. Ho avuto la sensazione che fossero più fisici di noi”.

Plumlee ha aggiunto che le squadre tendono a diventare più fisiche contro i Suns e che la squadra non sempre risponde con la stessa intensità.

Le espulsioni: un giudizio controverso

L’incidente ha portato all’espulsione dei due giocatori: Steven Adams e Mason Plumlee. Dopo aver rivisitato la situazione, il capo arbitro Tony Brothers ha annunciato che entrambi i giocatori sono stati sanzionati con doppie penalità tecniche, decidendo infine per l’espulsione di entrambi.

Tuttavia, non tutti erano d’accordo con questa decisione. Devin Booker, stella dei Suns, ha minimizzato l’incidente:

“Ovviamente sono di parte, ma sento che Steven stava cercando di sollevarlo e di sbatterlo a terra, e Mason si è semplicemente trovato sopra di lui.”

Anche l’allenatore dei Suns, Mike Budenholzer, ha espresso il suo disappunto:

“È solo due giocatori che si sono aggrovigliati. Entrambi fisici, entrambi competitivi. Credo che avrebbero potuto assegnare un tecnico a entrambi e farli restare in partita.”

Anche l’allenatore dei Rockets, Ime Udoka, ha messo in dubbio la decisione degli arbitri:

“Non c’è stato molto. Steven avrebbe potuto fare di più se avesse davvero voluto lottare. Sembrava più che altro una specie di abbraccio e sono caduti. Pensavo che sarebbe stato un fallo tecnico al massimo. Sono sorpreso che siano stati espulsi.”

Conclusioni: una vittoria con polemiche

Nonostante la vittoria, l’incidente tra Steven Adams e Mason Plumlee ha lasciato il segno, oscurando parzialmente la performance della squadra. Le espulsioni hanno diviso i pareri degli addetti ai lavori, ma una cosa è certa: i Houston Rockets sono riusciti a mantenere la concentrazione e a portare a casa una vittoria importante, mentre i Phoenix Suns dovranno affrontare la sfida di rialzarsi senza il loro miglior rendimento fisico.