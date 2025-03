Rivelato il prezzo di Kevin Durant: cosa vogliono i Suns in cambio?

Il futuro di Kevin Durant sembra sempre più lontano dai Phoenix Suns. Secondo quanto riportato da Duane Rankin dell’Arizona Republic, la franchigia dell’Arizona è pronta a cedere il 36enne superstar nella prossima offseason, con l’obiettivo di ricostruire la squadra e abbassare il monte salari.

I Suns puntano su giovani e scelte al Draft

I Phoenix Suns stanno cercando di ottenere un pacchetto importante in cambio di Durant:

“Fonti hanno informato The Republic che l’obiettivo ideale per uno scambio di Durant è ottenere 3 scelte al primo giro e un giovane talento come parte di un accordo multi-team per scendere sotto il secondo apron”, ha scritto Rankin.

Diverse squadre interessate a Durant

Già prima della trade deadline del 6 febbraio, diverse squadre si erano mosse per provare a prendere Kevin Durant. Miami Heat, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors avevano mostrato forte interesse, ma le trattative non si sono concretizzate perché Durant aveva espresso la volontà di restare a Phoenix.

Nonostante questo, il giornalista di ESPN Brian Windhorst ha recentemente affermato che lo scambio è praticamente inevitabile:

“Lo scambieranno, e lui lo sa.”

Durant: una carriera da fuoriclasse

Kevin Durant, 36 anni, ha ancora un anno di contratto con un ingaggio da 54,7 milioni di dollari per la stagione 2024-25.

In questa stagione sta viaggiando a una media di 26.8 punti, 6.2 rimbalzi e 4.3 assist in 52 partite. Il suo curriculum parla da solo: quattro volte miglior realizzatore NBA, due volte campione NBA e MVP delle Finals, Durant ha vestito le maglie di Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets e Phoenix Suns.

Dove giocherà Durant nella prossima stagione?

Con la volontà dei Suns di ricostruire e l’interesse di diverse squadre, Kevin Durant potrebbe essere protagonista di una delle trade più importanti dell’estate. Resta da capire quale franchigia sarà disposta a soddisfare le richieste di Phoenix e ad accogliere una delle più grandi stelle della NBA.