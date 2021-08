Rivoluzionare il basket grazie a Kobe e Gianna: ecco l’idea di Jeanie Buss

Il presidente dei Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, ha stretto un legame profondo e sincero con Kobe Bryant anche dopo che i suoi giorni da giocatore con i Purple & Gold si sono conclusi. In effetti, Buss ha recentemente rivelato un piano particolare di cui aveva discusso con Kobe prima della prematura scomparsa della leggenda NBA.

Secondo Buss, questo piano audace derivava dal fatto che la figlia di Kobe, Gianna, sembrava essere sulla buona strada per rivoluzionare il gioco del basket a modo suo. Pertanto, Buss pensava che fosse una buona idea formare una lega mista appositamente per Gianna Bryant:

“Avevo iniziato di parlare con Kobe perché il modo in cui la sua defunta figlia Gianna giocava a basket, non sarebbe stato abbastanza per lei essere una campionessa in una squadra del college”, ha detto Buss a Daniel Kaplan di The Athletic. “Voleva una sfida più grande. Qualcosa che non era mai stato fatto… Quello di cui stavo parlando con Kobe era come una squadra mista. Abbiamo la G-League. Abbiamo la WNBA, abbiamo l’NBA. Perché non una lega mista?”