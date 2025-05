Rivoluzione in EuroLega: l’Alba Berlino lascia e va in BCL

La prossima EuroLega rischia di essere molto diversa da quella dell’ultima stagione, per composizione. Ci saranno infatti almeno due squadre israeliane, con l’ingresso dell’Hapoel Tel-Aviv vincitore dell’EuroCup, se non tre visto che anche l’Hapoel Gerusalemme potrebbe essere tra le partecipanti. Chi sicuramente lascerà la competizione più prestigiosa è l’Alba Berlino, che partecipava al torneo dal 2019.

Il club tedesco non ha ottenuto grandi risultati negli ultimi anni (il 10° posto della stagione 2021-22 resta il miglior piazzamento), ma fino ad oggi non sembrava probabile una separazione. Invece nelle scorse ore c’è stata rottura con l’EuroLega che segna forse un passaggio importante per il basket europeo. Tra EuroLega ed EuroCup infatti l’Alba aveva sempre militato nei circuiti ULEB negli ultimi 24 anni, mentre ora ha annunciato che nella prossima stagione parteciperà alla FIBA Basketball Champions League. Un cambio di schieramento importante da parte di un club prestigioso, all’alba di una offseason che rischia di essere rivoluzionaria per l’ecosistema europeo, col possibile ingresso di NBA Europe proprio al fianco della FIBA.

“Con l’ingresso in BCL entriamo in una nuova entusiasmante fase, adeguandoci al panorama europeo in trasformazione. Le condizioni per un posto in EuroLega sono cambiate radicalmente. Con i nostri valori, basati sulla sostenibilità economica, vogliamo contribuire alla costruzione del futuro ecosistema del basket europeo” ha dichiarato l’AD Marco Baldi.