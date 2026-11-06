Rivoluzione Olimpia Milano: esonerato Peppe Poeta, squadra a Ramondino e idea Luca Banchi

All’indomani della 9° sconfitta in 10 partite stagionali di EuroLega, l’Olimpia EA7 Milano prende una decisione drastica esonerando Peppe Poeta, a meno di un anno dalla sua promozione ad head coach dopo le dimissioni di Ettore Messina. Il tecnico campano nella scorsa stagione aveva portato i biancorossi alla vittoria di Scudetto e Coppa Italia, alzando al cielo anche la Supercoppa Italiana in avvio di 2026-27. Non abbastanza per compensare un avvio 1-9 in EuroLega e 4-2 in campionato, dopo che il presidente Leo Dell’Orco aveva parlato addirittura di Final Four un paio di mesi fa.

Al posto di Poeta è stato promosso Marco Ramondino come capo-allenatore ad interim, ex coach di Tortona e Scafati ed assistente di Luca Banchi in Nazionale. E proprio Banchi potrebbe tornare di moda come soluzione a lungo termine: il tecnico toscano, già sulla panchina di Milano dal 2013 al 2015, sarebbe tornato in orbita Olimpia negli ultimi giorni, secondo Sportando.

Banchi, 61 anni, a Milano ha vinto uno Scudetto nel 2014, il primo dopo 18 anni di digiuno. Prima di diventare CT dell’Italia l’anno scorso, Luca Banchi ha avuto esperienze con Pesaro, Strasburgo, Virtus Bologna ed Anadolu Efes nelle ultime stagioni.