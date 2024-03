RIVOLUZIONE per il basket europeo? La NBA prova a prendersi il Vecchio Continente

Sono settimane di grandi stravolgimenti per il basket europeo che potrebbe cambiare per sempre il suo volto. Il vento arabo soffia sempre più forte sull’EuroLega, sia per quanto riguarda le Final Four delocalizzate sia per una nuova squadra proveniente dagli Emirati.

Un altro fronte è quello della riappacificazione fra EuroLeague e FIBA che sembrano pronte a tornare a collaborare. In realtà però ci sono anche altri risvolti e la pace potrebbe non essere così vicina, come testimonia l’esclusione dalle Olimpiadi di Parigi 2024 degli arbitri di EuroLega. Sullo sfondo c’è la NBA che valuta seriamente di “colonizzare” l’Europa, secondo una scenario descritto da Sportrico e ripreso anche da Sportando.

Qualche settimana fa la NBA ha ingaggiato la società di consulenza finanziaria Raine Group, chiedendole di studiare i margini di un impegno maggiore nella pallacanestro europea. Al momento la lega americana ha delocalizzato alcune partite di pre-season e stagione regolare in Europa, oltre a investire sul piano del marketing con strategie diversificate (social, store, iniziative per i giovani). Adesso, però, Adam Silver starebbe pensando a un ingresso più deciso.

Si ipotizza una collaborazione con la FIBA per creare una nuova Lega, sulla scorta di quanto accaduto in Africa. Oppure la nascita di un nuovo torneo con squadre europee e di altre regioni del Mondo, simile all’attuale Coppa Intercontinentale, rilanciata negli ultimi anni dalla Federbasket globale.

Si tratta, ovviamente, di studi preliminari. La base di partenza, però, è che i mercati europei e del Medio Oriente varrebbero fino a 3 miliardi di dollari a stagione. E che secondo i primi risultati delle indagini, in Europa esiste un divario enorme fra l’interesse per il basket e l’attuale offerta di competizioni. La NBA, perciò, valuta se e come poter colmare questo gap per generare utili.