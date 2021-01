RJ Barrett parla del fortissimo legame che si sta creando con Julius Randle

I nuovi New York Knicks stanno mostrando un’enorme inversione di tendenza nella prime fase della stagione 2020-2021. Dopo la vittoria contro i Cleveland Cavaliers, RJ Barrett ha fatto luce sulla sua chimica con Julius Randle, che è stata sicuramente una parte importante del loro miglioramento in campo in questa stagione.

“Abbiamo giocato insieme un anno e ci siamo conosciuti a vicenda. Più passa il tempo, più conosci le idee altrui e più miglioriamo”.

La loro familiarità è stata evidente quando sono riusciti a battere i Cavs. Dopo un primo quarto molto combattuto tra le due squadre, i Knicks sono usciti con molta voglia di staccarsi dagli avversari nel secondo periodo.

New York è riuscita a mantenere un comodo vantaggio contro Cleveland fino a quando i Cavaliers non hanno ridotto il deficit fino a tre punti a un certo punto nel terzo quarto. Con il valoroso contributo di Barrett, Randle e anche del rookie Immanuel Quickley, i Knicks non si sono mai guardati indietro e alla fine hanno vinto 102 a 81.

Fonte: New York Post

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.