RJ Barrett si è già conquistato l’NBA in queste prime due stagioni

I New York Knicks potrebbero essere usciti al primo turno dei playoff NBA, ma ci sono molte ragioni per essere ottimisti sul futuro della franchigia. Se Julius Randle è la star dello spettacolo, RJ Barrett ha fatto passi da gigante nel suo secondo anno in NBA. Ha visto le sue medie migliorare su tutta la linea dalla sua stagione da rookie mentre aiutava i Knicks ad assicurarsi la testa di serie n. 4 nella Eastern Conference.

L’ex campione di Duke è solo uno degli otto giocatori di sempre ad aver segnato più di 2.000 punti, 500 rimbalzi e 300 assist prima del loro 21° compleanno. Al suo fianco? LeBron James, Kobe Bryant, Luka Doncic e Carmelo Anthony, tra gli altri.

RJ Barrett è uno dei soli otto giocatori nella storia della NBA ad aver totalizzato più di 2.000 punti, 500 rimbalzi e 300 assist prima del 21° compleanno.

Gli altri sette sono:

Kobe Bryant,

Kevin Garnet,

Tracy McGrady,

Carmelo Anthony,

LeBron James,

Luca Doncic,

Kevin Durant

RJ Barrett is one of only eight players in NBA history to tally more than 2,000 points, 500 rebs and 300 assists before turn 21.

The other seven are:

Kobe Bryant,

Kevin Garnett,

Tracy McGrady,

Carmelo Anthony,

LeBron James,

Luka Doncic,

Kevin Duranthttps://t.co/CATAtGgS9R

— Tommy Beer (@TommyBeer) June 11, 2021