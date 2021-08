Road to World Cup 2023: estratto il girone di qualificazione dell’Italbasket

La FIBA World Cup 2023 sarà itinerante e verrà disputata tra Giappone, Filippine e Indonesia, nella parte più ad Est dell’Asia. La speranza, dopo la qualificazione alle Olimpiadi di quest’estate, è che il trend dell’Italbasket possa continuare, confermando la partecipazione alla World Cup. Gli Azzurri erano tornati a prendere parte a questo torneo nel 2019 in Cina, chiudendo con un’eliminazione nella seconda fase.

Poco fa si è tenuto a Mies, in Svizzera, il sorteggio per tutti i gironi di qualificazione al Mondiale. Ciò che più ci interessa è ovviamente il girone dell’Italbasket, che alla World Cup dovrà vedersela con Russia, Islanda e Olanda.

Here’s how Europe looks for #FIBAWC 2023 qualification!

Which games are you most looking forward to? 🤔✍️ pic.twitter.com/qc4zJAcT4D

— FIBA (@FIBA) August 31, 2021