Roberto Mancini sull’Italbasket: “L’abbiamo vista, sono stati straordinari”

C’è stato un po’ di spazio anche per l’Italbasket nella conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Spagna, semifinale dell’Europeo di calcio. Già ieri il mondo calcistico aveva applaudito la truppa di Meo Sacchetti per l’impresa compiuta in casa della Serbia, oggi il CT degli Azzurri ne ha parlato in conferenza stampa.

“Siamo tutti appassionati di basket, sapevamo della partita e che sarebbe stata importante. L’abbiamo vista, abbiamo esultato con loro perché sono stati davvero straordinari. Non è così semplice vincere in casa dei serbi, rimarrà una partita memorabile per molti anni” ha dichiarato Mancini a riguardo.