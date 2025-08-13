Rocky, mascotte NBA, fa causa ai Denver Nuggets

Rocky non è soltanto una delle più iconiche mascotte NBA, quella dei Denver Nuggets. È anche la più pagata di tutte quelle dello sport americano e si stima guadagni 625.000 dollari l’anno. Secondo il Colorado Sun, Rocky avrebbe ora “voltato le spalle” alla franchigia, facendole causa. Ovviamente a intentare l’azione legale è la persona che in passato ha interpretato la mascotte, un uomo di nome Drake Solomon.

Come si apprende dalle carte del tribunale di Denver, Solomon sarebbe stato licenziato dai Nuggets in seguito ad una lunga assenza per recuperare da un infortunio all’anca. L’accusa è di aver violato le legge a protezione delle persone disabili e Solomon vorrebbe un risarcimento dalla Kroenke Sports & Entertainment, società proprietaria dei Nuggets.

Solomon è diventato Rocky nel 2021, proseguendo una tradizione di famiglia visto che suo padre aveva interpretato la mascotte per 30 anni, prima di lui. Durante la stagione NBA 2022-23 all’uomo è stata diagnosticata una necrosi avascolare, malattia che danneggia il tessuto osseo. Si è quindi operato all’anca, tornando al lavoro dopo appena 10 giorni: come si immaginerà, non la migliore soluzione. Così, nella stagione 2023-24 i dottori hanno raccomandato a Solomon la sostituzione dell’anca. Una volta saputo, i Nuggets hanno deciso di iniziare a fare dei provini per un eventuale sostituto. Stando a quanto raccontato da Solomon, tornato a lavoro dopo l’operazione avrebbe trovato ad attenderlo un ambiente ostile, venendo poi licenziato ad agosto 2024 e sostituito da chi aveva superato il provino.