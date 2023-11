Rodrigo Palacio sta facendo FAVILLE nella sua nuova vita da giocatore di basket

Rodrigo Sebastián Palacio Alcalde, classe 1981, nativo di Bahía Blanca come Manu Ginobili, l’anno scorso ha deciso di iniziare una nuova vita nel basket, dopo quasi 2 decenni da professionista nel calcio, di cui una dozzina in Italia tra Genoa, Inter, Bologna e Brescia.

Dopo un primo anno di ambientamento in Serie D e in questo nuovo sport con la canotta dell’A.S.D. Polisportiva Garegnano 1976 Milano, quest’anno ha aumentato la sua media punti, risultando un elemento chiave per la sua squadra. Fino a questo momento sta registrando quasi 12 punti di media, 11.7 per la precisione, in 6 gare disputate, con un high di 17 contro Rozzano. Nell’ultima sfida, contro il San Pio X Milano, ne ha messi 16 a referto.

In questo momento la formazione di Garegnano è prima in classifica con 5 vittorie in 6 gare e l’argentino è il secondo miglior marcatore della squadra dietro solo a Gianluca Fiorani, guardia della formazione delle minors lombarde.

Rodrigo Palacio giocherà la sua prossima partita questa sera alle 18.45 in casa dell’Ebro Basket, formazione di buon livello che ha perso solo una gara in più di quella dell’ex attaccante dell’Inter.

Immagine in evidenza: Instagram garegnano_basket

