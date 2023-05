Rok Stipcevic annuncia il suo ritiro con un messaggio toccante

Rok Stipcevic ha deciso di ritirarsi. L’ufficialità della decisione è arrivata dal giocatore stesso attraverso un toccante post pubblicato su Instagram.

Nella foto si vede Stipcevic nell’atto di esultare dopo un canestro segnato con l’ultima maglia che ha indossato, quella del Krka Novo Mesto. Questo il contenuto del post, in cui il giocatore ha taggato tutte le squadre della sua lunga carriera.

Ho dato tutto, fisicamente e mentalmente, da quando ho iniziato a 7 anni fino all’ultimo giorno. Ore e ore di allenamento, notti passate a dormire abbracciato al pallone, il perenne desiderio di essere la miglior versione di me stesso dentro e fuori dal campo. Finisce la mia carriera da professionista, lunga 20 anni: un viaggio fantastico. Sono grato per tutte le amicizie che sono nate, mi sono goduto ogni istante di questo percorso. E per uno dei mie sogni che finisce, ce n’è un altro che inizia. Ho imparato molte cose ma quella che voglio trasmettere più di ogni altra ai giovani che inseguono i loro sogni è che il duro lavoro paga sempre, sempre. Trovate la vostra strada, lavorate come muli e avrete successo. Nessuno può fermarvi se ci credete veramente e lavorate duro ogni giorno. Andare con il freno a mano tirato non vi porterà da nessuna parte, spingete sempre sull’acceleratore oppure non partite per niente. Sono onesto, ho dato al basket tutto ciò che avevo e non me ne pento. Grazie davvero, a presto!

Da queste parole, dunque, sembra emergere la volontà di Stipcevic di dedicarsi a una nuova vita da allenatore. Come atleta ha giocato per gran parte della sua carriera in Italia, dove è arrivato è arrivato nel 2011 con Varese, poi tappe a Milano, Pesaro, Roma, Sassari e Fortitudo Bologna. Per lui esperienze anche in Turchia con il Tofas Bursa e il Lituania con il Lietuvos Rytas. A inizio carriera Zadar, la società in cui è cresciuto, poi il Cibona Zagabria. Dal 2020 era al Krka Novo Mesto, con cui ha vinto una coppa slovena. Nel palmares avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più: gli unici campionato vinti sono in patria da giovanissimo, poi due coppe croate negli stessi anni e anche una in Lituania. Chiude con l’eliminazione in semifinale nel campionato sloveno per mano degli Helios Suns di Domzale, dopo aver conquistato la promozione nella prima serie della Lega Adriatica qualche settimana fa, vincendo la finalissima di un punto contro gli stessi Helios.