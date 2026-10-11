Roma è Maxima! BC sconfitta nel primo derby capitolino dopo 46 anni

Sono due liberi di Tyson Hunter a 15” dalla fine a decidere il primo derby romano dopo 46 anni: la Maxima Roma ha avuto la meglio sulla BC Roma al PalaEur, per 96-95.

Una partita che sembrava in salita per la squadra di coach Cotelli dopo un primo quarto da 33 punti subiti e un avvio 5-16 firmato dalla coppia Mannion-Strautins. Nel secondo quarto la Maxima ha continuato ad inseguire, accorciando grazie alle triple di Mirza Alibegovic e Giovanni Veronesi ma arrivando al 20′ comunque sotto 52-57. La gara è girata definitivamente nel terzo periodo, quando i padroni di casa, dopo essere scivolati a -9, hanno piazzato un parziale di 10-0 con le triple di Aaron Holiday e Alibegovic, prendendo il vantaggio e chiudendo la frazione avanti 77-70 con la tripla di Wheatle. Nel quarto quarto la Maxima Roma ha toccato il +9 con John Brown III prima di subire il ritorno di fiamma della BC Roma con due triple in un amen di Mannion e Stevenson. Hunter e Holiday hanno dato fiato alla Maxima e due liberi di Moon a 42” dalla fine hanno messo un possesso pieno di distacco tra le due squadre, con gli ospiti che si sono aggrappati a Mannion alla ricerca della miracolosa rimonta: l’ex Milano ha segnato in uscita dal timeout i punti del -1 e, dopo il 2/2 di Hunter, anche due liberi con 5” da giocare. Per la BC Roma non c’è stata però l’ultima chance per vincerla, col cronometro che si è azzerato e ha consegnato il primo derby della stagione alla Maxima.

Mannion ha chiuso con una doppia-doppia da 24 punti e 10 assist, ennesima prova maiuscola del suo inizio di stagione, dall’altra parte invece una prova più corale e soprattutto il 52% da tre punti (15/29 di squadra) con il 6/9 da oltre l’arco di Alibegovic e il 4/8 di Holiday, top scorer della Maxima con 20 punti.

Foto: LBA