Ronaldinho vuole rilevare l’AS Monaco

L’AS Monaco non sta vivendo un buon periodo: nella scorsa stagione sono state importanti le difficoltà economiche del club del Principato, in ritardo nei pagamenti per diversi mesi, e nelle scorse settimane la squadra è stata anche esclusa dal prossimo campionato francese, anche se intende proseguire con i ricorsi per avere giustizia.

Secondo L’Équipe, nelle scorse ore il proprietario del club, Oleksiy Yefimov, avrebbe ricevuto una lettera di intenti da parte di Clayton Sport, fondo di investimendo di Andorra, e dell’ex calciatore Ronaldinho, interessato a entrare nel progetto come investitore.

Il bonomio fondo-Dinho entra quindi nella corsa alla proprietà dell’AS Monaco, già oggetto di trattativa tra Yefimov e la Helen Holdings, cordata in cui figura anche l’ex NBA Jamal Mashburn. Clayton Sport sarebbe disposta a coprire i 2.5 milioni di euro di debiti del Monaco nei confronti di EuroLega e fornire i 5 milioni di euro di garanzia bancaria per l’iscrizione al campionato francese.