Rossato, Sanogo, Cappelletti gli ultimi addii a Trapani: ecco dove proseguiranno

Nella giornata di oggi sono arrivati anche gli ultimi addii alla Trapani Shark, quasi contemporaneamente all’esclusione dal campionato di Serie A in corso. Come ormai si vociferava da qualche settimana, Riccardo Rossato proseguirà la stagione alla Pallacanestro Reggiana. L’azzurro ha salutato poco fa Trapani sui social, gli addetti ai lavori e anche i tifosi, augurando un futuro roseo ai granata: “Tornerete in alto, ne sono certo…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Rossato (@rossato_riccardo_)

Tra gli ultimi ad andarsene c’è anche Adama Sanogo: il lungo maliano, arrivato la scorsa estate, firmerà con quell’Hapoel Holon avversario di Trapani nell’ormai infausta trasferta di settimana scorsa in BCL. Infine Alessandro Cappelletti, come riportato da Giuseppe Malaguti, è conteso tra Treviso e Sassari per continuare ad avere un ruolo in LBA. Il playmaker italiano ha salutato su Instagram i granata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cappelletti (@alecappe0)

Ancora liberi rimangono solo JD Notae e il giovane Fabrizio Pugliatti, che probabilmente troveranno sistemazione nei prossimi giorni. L’americano soprattutto, malgrado qualche problema fisico nell’ultimo periodo, è stato Sesto Uomo dell’Anno in LBA nella passata stagione e in questa stava mantenendo 13.4 punti di media in campionato.