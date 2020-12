Rottura del crociato per Spencer Dinwiddie: la sua stagione è già finita

Bruttissime notizie per i Brooklyn Nets, che ieri notte, nella prima sconfitta stagionale contro Charlotte, avevano visto uscire zoppicante dal campo Spencer Dinwiddie, finora partito in quintetto al fianco di Irving nel backcourt. Gli esami hanno rivelato una parziale rottura del crociato destro, e Dinwiddie salterà il resto della stagione.

Dinwiddie avrà una Player Option da 12.3 milioni di dollari per l’anno prossimo, dovrà decidere se sfruttarla o meno visto che, sano, sicuramente avrebbe potuto firmare un contratto più pesante. Nella scorsa stagione il giocatore dei Nets ha mantenuto 20.6 punti e 6.8 assist di media.

Dinwiddie is expected to make full recovery before next season. Tough loss for Nets; Dinwiddie emerged as a starter alongside Kyrie Irving and Kevin Durant. With $12.3M player option in offseason, Dinwiddie has multiple choices being among the top free agents on the market. https://t.co/NDl7H6fP1J

