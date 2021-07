Royce White si è scritto gli slogan direttamente in testa

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della protesta messa in atto da Royce White nella BIG3. Lo scorso weekend infatti il giocatore, che in NBA ha giocato solo 3 gare per problemi di ansia, aveva mostrato in diretta televisiva una T-shirt con la quale chiedeva giustizia per la minoranza degli uiguri, vittime di un genocidio in Cina.

Ieri, nella gara settimanale contro i Triplets, White ha studiato un’altra forma di protesta. Il giocatore si è scritto gli slogan direttamente sulla testa con un pennarello. E così, mentre in campo realizzava 8 punti e 8 rimbalzi, sulla testa Royce White portava le scritte “Free the Uyghurs” e “George Floyd”.