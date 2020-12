Rudy Gobert è tornato a parlare della sua disavventura con i microfoni all’inizio della pandemia

Sembrava ieri quando la stagione NBA 2019-2020 veniva interrotta bruscamente. Il match dell’11 marzo tra Utah Jazz e Oklahoma City Thunder è stato uno dei primi a essere interrotto a causa del coronavirus e il motivo fu il seguente: Rudy Gobert era positivo COVID-19.

Immediatamente dopo il test positivo di Gobert, diventato pubblico, una conferenza stampa di qualche giorno prima in cui il centro francese aveva toccato i microfoni dei media divenne super virale. Poco dopo il campionato ha annullato la stagione.

In un’intervista con Lisa Salters di ESPN, Gobert si è seduto e ha riflettuto su quel momento che ha scosso l’universo NBA. Alla domanda sull’incidente del contatto con il microfono, Gobert ha risposto con quanto segue:

“È stato il primo giorno in cui abbiamo scoperto che i media non avrebbero più potuto intervistarci e, sai, ovviamente non ne sapevamo quanto ne sappiamo ora, e l’ho fatto solo per cercare di ravvivare un po’ l’atmosfera. Naturalmente, se potessi tornare indietro nel tempo, non lo rifarei”.