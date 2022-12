Rudy Gobert ha fatto un regalo di Natale ai dipendenti dell’arena di Minnesota

Bel gesto natalizio da parte di Rudy Gobert.

Il centro francese ha deciso di fare un regalo a tutti i dipendenti del Target Center, l’arena di Minneapolis dove giocano i Minnesota Timberwolves.

Gobert ha omaggiato i circa 450 dipendenti con 50 dollari e una sua fotografia autografata. Un piccolo ma sentito gesto per ringraziarli del lavoro che svolgono pressoché quotidianamente per la franchigia.

More than 450 Target Center employess — ushers, concession workers, change-over, etc. — showed up to a nice little gift tonight. A signed card and $50 from Rudy Gobert, thanking them for all they do for the Wolves.

