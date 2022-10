Victor Wembanyama ha dominato recentemente i titoli dei giornali grazie al suo gioco dominante in campo. È il favorito per la scelta numero 1 in assoluto nel draft NBA 2023 e ha ricevuto elogi da numerose stelle NBA. Recentemente il suo connazionale Rudy Gobert ha elogiato la giovane promessa Wembanyama.

“Lui è davvero unico, qualcosa che il mondo non ha mai visto. È più alto di me, più lungo di me. Può aprire il campo, può passare la palla. Ma vuole anche giocare in difesa. E adora vincere”.

Rudy Gobert, on French national teammate and top prospect Victor Wembanyama: “He’s unique, something the world has never seen. … He’s taller than me, longer than me. He can space the floor, he can pass. But (he) also wants to play defense. … And he just loves to win.” pic.twitter.com/f7qJos9uZF — Eric Walden (@tribjazz) October 22, 2022

Victor Wembanyama è stato recentemente convocato nella squadra nazionale francese in vista delle imminenti qualificazioni alla Coppa del Mondo FIBA ​​2023 a novembre. Rudy Gobert e gli altri giocatori NBA francesi non possono partecipare a causa della stagione NBA in corso. Ma la Francia dovrebbe vedere Wembanyama e Gobert giocare insieme durante la Coppa del Mondo 2023 che inizierà nell’agosto 2023.

Diverse squadre NBA non sono state timide nel manipolare i propri roster per ottenere maggiori probabilità di ottenere la scelta numero 1 nel prossimo Draft NBA. Il commisioner NBA Adam Silver ha recentemente emesso un severo avvertimento alle squadre che decideranno di tankare. Non si scherza quando il numero 1 della NBA parla.