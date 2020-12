Rudy Gobert rinnova con gli Utah Jazz al massimo salariale

Nonostante i rumors dei mesi scorsi relativi all’addio di uno dei due, nelle ultime settimane gli Utah Jazz hanno rinnovato col massimo salariale sia Donovan Mitchell che Rudy Gobert. Il centro francese ha trovato l’accordo poco fa per un quinquennale da 205 milioni di dollari complessivi e una Player Option nell’ultimo anno.

Gobert, Difensore dell’Anno nel 2018 e nel 2019, arriva da una stagione da 15.1 punti, 13.5 rimbalzi e 2.0 stoppate di media. Il francese sarà titolare del terzo contratto complessivamente più pesante di sempre della storia NBA, dopo quelli di Antetokounmpo e Westbrook.

Utah Jazz All-Star Rudy Gobert has agreed to a five-year, $205 million contract extension with the franchise, with player option in year five, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2020