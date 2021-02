Rudy Gobert è uno dei giocatori più criticati del panorama NBA, specialmente perché il suo contratto con gli Utah Jazz viene ritenuto troppo remunerativo da molti. Il centro francese ha sempre risposto per le rime ai suoi detrattori ma ora ha dichiarato di volersi far scivolare addosso le parole negative.

Mi sono accorto che ho sempre ricevuto delle critiche fin da giovane, nessuno pensava che sarei potuto arrivare in NBA, poi diventare titolare e infine un leader. Adesso ho deciso di concentrarmi esclusivamente sul campo perché migliorando si ricevono ancora più commenti negativi, perciò sto iniziando a prendere le critiche come complimenti. Pensate a LeBron, il giocatore più criticato degli ultimi anni e quello più vincente. Non mi lascerò influenzare, specialmente quest’anno che tutta la squadra è così concentrata.