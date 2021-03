Rudy Gobert sulla crisi degli Utah Jazz: “Dobbiamo capire che non abbiamo fatto ancora un c***o!”

Gli Utah Jazz sono stati la miglior sorpresa della prima parte di stagione NBA, fino all’All Star Game, dove avevano anche 3 giocatori a rappresentarli. A cavallo della pausa però la musica è cambiata: sconfitte contro Miami, New Orleans, Philadelphia, Golden State e ieri notte contro Washington. In totale 5 KO, gli stessi di dicembre, gennaio e febbraio sommati.

Una mini-crisi dalla quale i Jazz sperano di uscire presto, a partire dalla prossima gara contro Toronto. Dopo la sconfitta contro gli Wizards, una squadra da 15 vittorie stagionali, Rudy Gobert ha commentato molto amaramente l’atteggiamento di Utah nell’ultimo periodo:

Gobert – "We have to realize we haven't accomplished s***. We get upset when people laugh at us on TV and disrespect us but it's on us to have respect for ourselves and understand that we're not the not the champions. We are not a team that can just cruise."

