Rui Hachimura ai Lakers, scambio in chiusura con Washington

I Los Angeles Lakers fanno la prima mossa, a qualche settimana dalla trade deadline, e mettono le mani su Rui Hachimura. Il lungo giapponese non ha trovato un accordo per il rinnovo con gli Washington Wizards, che nei giorni scorsi lo avevano messo sul mercato per non perderlo a zero in estate. Hachimura finirà ai Lakers in cambio di Kendrick Nunn e di tre scelte al secondo turno dei Draft futuri, come riportato da ESPN.

In questa stagione Hachimura sta mantenendo 13.0 punti e 4.3 rimbalzi di media a Washington, statisticamente il suo migliore anno da quando è in NBA. Nunn invece, dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per infortunio, in questa sta segnando 6.7 punti di media ed è andato in doppia cifra in 6 delle ultime 9 uscite.