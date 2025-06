Rumors CLAMOROSO: l’Hapoel Tel-Aviv ci prova per Russell Westbrook

Russell Westbrook è reduce da una stagione altalenante ai Denver Nuggets, chiusa con la sconfitta 4-3 in Semifinale di Conference contro OKC. L’MVP del 2017, 37 anni a novembre, in estate avrà una Player Option che potrebbe declinare per diventare free agent. Nel caso invece decidesse di restare ai Nuggets guadagnerà circa 3.4 milioni di dollari per poi liberarsi nell’estate 2026. Nelle ultime ore però una voce clamorosa rimbalza dall’Europa, lanciata in particolare dal giornalista serbo Nemanja Zoric: secondo lui, l’Hapoel Tel-Aviv vorrebbe portare Westbrook in EuroLega.

Hapoel Tel Aviv has made initial contact with former NBA All Star Russell Westbrook.

Im told the Eurocup champions are planning to make him an offer with a salary never seen before in European basketball. — Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) June 4, 2025

Il club israeliano, fresco vincitore dell’EuroCup, l’anno prossimo parteciperà alla sua prima EuroLega e le premesse sono quelle di un roster stellare. Secondo Zoric, l’Hapoel starebbe preparando un’offerta “mai vista prima nel basket europeo” per convincere Westbrook a lasciare la NBA. L’ex superstar dei Thunder è stata per 9 volte All-Star e per due volte capocannoniere NBA, capace di chiudere 4 stagioni in tripla-doppia di media.

Nell’ultimo anno a Denver, Russell Westbrook ha segnato 13.3 punti di media con 6.1 assist e 4.9 rimbalzi.