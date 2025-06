Russell, Brown Jr, Looney, Capela, LaRavia: tutte le prime firme della Free Agency NBA

La Free Agency NBA si è aperta più lentamente del solito, con poche firme nei primi minuti di mercato, aperto a mezzanotte. La prima in assoluto è stata un rinnovo: quello di Jaren Jackson Jr con i Memphis Grizzlies, 5 anni di contratto e 240 milioni di dollari complessivi. Per fare il dovuto spazio salariale a JJJ, Memphis ha tagliato Cole Anthony, arrivato da Orlando nelle scorse settimane nella trade per Desmond Bane. I Grizzlies hanno inoltre confermato Santi Aldama (52.5 milioni di dollari, 3 anni) e Cam Spencer (4.5 milioni di dollari, 2 anni) e preso Ty Jerome con un contratto di 3 anni e 28 milioni di dollari.

I Los Angeles Lakers hanno perso Dorian Finney-Smith, finito a Houston con un quadriennale da 53 milioni di dollari complessivi, e hanno aggiunto Jake LaRavia, reduce da una stagione tra Memphis e Sacramento da 6.9 punti di media. L’esterno ha firmato un biennale con LA per 12 milioni di dollari totali. Per quanto riguarda i Rockets c’è invece anche il ritorno di Clint Capela: il veterano, a Houston dal 2014 al 2020, firma un triennale da 21.5 milioni di dollari.

I grandi protagonisti delle prime ore di Free Agency sono però stati i Denver Nuggets, che non solo hanno concluso uno scambio con Brooklyn cedendo Michael Porter Jr per Cam Johnson, ma hanno anche riportato in Colorado la guardia Bruce Brown Jr con un annuale. Il giocatore aveva vinto il titolo con Denver nel 2023 ed era uno dei preferiti dei tifosi, prima di decidere di monetizzare con un accordo con Indiana nell’estate immediatamente successiva alla conquista dell’anello. Brown ha disputato l’ultimo anno con le maglie di Raptors e Pelicans segnando 8.3 punti di media.

A Golden State finisce invece l’era di Kevon Looney, membro degli Warriors dal 2015 e per 3 volte campione NBA: il lungo ha firmato un biennale con i New Orleans Pelicans per 16 milioni di dollari.

Come ci si aspettava i Dallas Mavericks hanno preso D’Angelo Russell, per lui biennale da 13 milioni di dollari e un ruolo da titolare finché non sarà recuperato Kyrie Irving. Conferma per Kevin Porter Jr ai Milwaukee Bucks: il giocatore, che era arrivato in Wisconsin a stagione in corso, firma un biennale da 11 milioni di dollari. Paul Reed rimane ai Pistons con lo stesso contratto, 2 anni e 11 milioni di dollari, ma Detroit aggiunge anche Caris LeVert con un biennale da 29 milioni di dollari. Tre Jones rimane ai Chicago Bulls con un triennale da 24 milioni di dollari.

Infine Luke Kornet lascia i Boston Celtics: il centro ha firmato un contratto di 4 anni con i San Antonio Spurs per 41 milioni di dollari, sarà la riserva di Victor Wembanyama.