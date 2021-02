Russell Westbrook all’All Star Game? L’assist arriva dai fans di Taylor Swift

Russell Westbrook sta disputando una delle peggiori stagioni della propria carriera, tuttavia è difficile pensare che verrà escluso dalle discussioni per l’All Star Game. Da qualche giorno sono infatti iniziate le votazioni online dei tifosi, che come al solito varranno il 50% del risultato, in attesa di avere conferma che l’evento quest’anno avrà luogo ad Atlanta a marzo, ovviamente senza pubblico.

L’assist per la possibile decima convocazione all’All Star Game in carriera, che sarebbe anche la settima consecutiva, potrebbe arrivare da una tifoseria inaspettata per Westbrook: i fans di Taylor Swift. Il playmaker degli Washington Wizards è infatti lui stesso un fan della popolare popstar americana e pertanto si è attirato le simpatie dei suoi ascoltatori più assidui. Su Twitter alcuni fans di Taylor Swift hanno già avviato un’iniziativa per raccogliere più voti possibili e mandare Westbrook all’All Star Game anche in questa stagione.

Hey guys!!! It's time to unite and help @russwest44 to get into the NBA! Russel is a professional basketball player AND a huge Swiftie! You can reply and also tweets with hashtags #RussellWestbrook #RusselAllStar #NBAAllStar pic.twitter.com/PrwtWgvF3X — Taylor Swift Indonesia (@TaylorSwiftIndo) February 2, 2021

