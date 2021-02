Russell Westbrook apre una scuola

Bellissima iniziativa portata avanti da Russell Westbrook in collaborazione con LA Promise Fund.

Il giocatore degli Washington Wizards ha deciso di aprire una scuola a Los Angeles, zona di cui è originario e a cui è sempre rimasto molto legato. L’istituto si chiamerà “Russell Westbrook Why Not? Academy” e sorgerà nella zona sud della metropoli californiana.

L’obiettivo del progetto, come spiegato dal diretto interessato, è far sì che più giovani possibile abbiano accesso alle risorse necessarie per avere un futuro. In questo modo Westbrook cercherà concretamente di combattere il fenomeno dell’abbandono scolastico, garantendo un’istruzione di buon livello anche a chi appartiene a fasce svantaggiate della popolazione.

In questo modo l’ex OKC diventa il secondo giocatore NBA a finanziare una propria scuola, dopo la “I promise school” aperta da LeBron James ad Akron, in Ohio, dove The King è nato e cresciuto.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.