Russell Westbrook cerca di somigliare a Dennis Rodman nello stile

Se Westbrook che indossa una gonna non ha suscitato il tuo interesse, probabilmente lo farà la sua ultima “sfilata” di moda. La superstar dei Los Angeles Lakers, Russell Westbrook, si sta sempre più avvicinando al suo idolo Dennis Rodman nel modo di acconciarsi, basta vedere quando è arrivato al Met Gala con una pettinatura piuttosto unica.

Ecco un’immagine di Russ che si impegna completamente nel tema “Indipendenza americana” del Met Gala:

Russell Westbrook arrived at the #MetGala with star-spangled hair, honoring the theme of American fashion. See more looks from the red carpet: https://t.co/YhCKTdbcHu pic.twitter.com/lUQCfhLpNm

— The New York Times (@nytimes) September 13, 2021