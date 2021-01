Russell Westbrook detiene un record negativo per quanto riguarda le triple-doppie

Russell Westbrook ha realizzato una tripla-doppia in tutte le 4 partite disputate con gli Washington Wizards finora, l’ultima ieri notte contro i Chicago Bulls: 22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Di recente, la point guard aveva pareggiato un importante primato detenuto da Oscar Robertson proprio per quanto riguarda le triple-doppie nelle prime gare stagionali.

Con la sconfitta degli Wizards contro i Bulls, la quinta in 5 gare per la franchigia, Westbrook ha stabilito anche un nuovo record negativo: considerando anche le sue ultime 2 triple-doppie con la maglia degli Houston Rockets, Russ ha sempre perso le ultime 6 partite in cui ha realizzato una tripla-doppia. Nessun altro giocatore, nella storia NBA, aveva mai avuto una striscia così lunga di partite perse nonostante la tripla-doppia.

Un dato che non rassicurerà gli Wizards, unica squadra insieme ai Pistons ancora a 0 vittorie in stagione. Washington è partita 0-5 per la prima volta dal 2012, la sesta volta nella sua storia: nelle precedenti 5, solo una volta alla fine ha raggiunto i Playoff.

Russell Westbrook's teams have now lost 6 straight when he records a triple-double, the longest losing streak for a player in NBA history.

This is the Wizard's 6th 0-5 start and first since 2012-13.

Washington missed the playoffs in 4 of those 5 seasons.

H/T @EliasSports pic.twitter.com/rBVV1QXTKs

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 1, 2021