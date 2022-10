Russell Westbrook e Patrick Beverley hanno combinato disastri nelle prime due partite della stagione

Avvio di stagione complicato per i Los Angeles Lakers. I gialloviola hanno perso 123-109 all’esordio contro Golden State e poi 103-97 nel derby con i Clippers, nella gara del ritorno in campo di Kawhi Leonard e John Wall.

Per i Lakers l’ottava sconfitta consecutiva nella stracittadina che LeBron e compagni non vincono dai tempi della bolla di Orlando. Nel mirino della critica Russell Westbrook e Patrick Beverley, autori di prove sottotono.

Fun Fact: The Lakers haven’t beat the Clippers since 2020. 0-8 since the Bubble. pic.twitter.com/RsZBjV9X3b — StatMuse (@statmuse) October 21, 2022

Contro gli Warriors c’era stata una buona prova di Westbrook con 19 punti e 11 rimbalzi (7/12 dal campo). Sensazioni non confermate dalla sfida con i Clippers, chiusa con due soli punti a referto e con 0/11 al tiro, facendo registrare la prima partita senza canestri dal campo dal 2016. In due gare ha tirato complessivamente con il 30% dal campo e l’11% da tre punti.

Russ tonight: — 0-11 FG

— 0-6 3P

— His first 0-FG game since 2016@PointsBetUSA pic.twitter.com/RkfkEiUQPB — StatMuse (@statmuse) October 21, 2022

Beverley, invece, ha messo a segno 3 punti con Golden State e 5 con i Clippers per un complessivo 2/12 dal campo. Finora in gialloviola ha realizzato due canestri su azione, 8 punti in totale e 8 falli commessi.

Lakers starting backcourt this season Russ: Pat Bev:

30 FG% 8 points

11 3P% 9 fouls pic.twitter.com/xRg8zES8Lc — StatMuse (@statmuse) October 21, 2022

Nel derby ad affossare ulteriormente le percentuali dei Lakers ci si è messo anche Kendrick Nunn con 0/4 da tre e 0/3 da due. In totale i gialloviola hanno tirato con il 20% (9/45) da dietro l’arco, contro Golden State avevano fatto poco meglio (10/40 per il 25%). Numeri con i quali è difficile immaginare una stagione migliore di quella passata.